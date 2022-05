Flüchtluinge aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof. (pa/Jörg Carstensen)

Nach Angaben des Flüchtlings-Hilfswerks UNHCR trugen neben dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine auch andere bewaffnete Konflikte erheblich zu der Entwicklung bei. Genannt wurden etwa Wellen der Gewalt oder Konflikte in Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan und in der Demokratischen Republik Kongo. Durch den Krieg in der Ukraine sind in diesem Jahr acht Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben worden, mehr als sechs Millionen Menschen seien aus der Ukraine geflohen.

Die Zahl der gewaltsam Vertriebenen enthält den Angaben zufolge Flüchtlinge und Asylsuchende sowie 53,2 Millionen Menschen, die innerhalb der Grenzen ihrer Länder ihr Zuhause verlassen mussten.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.