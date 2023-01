Europäische Union

Das ist das Ergebnis einer Analyse der Denkfarik Ember Climate . Demnach kamen im vergangenen Jahr rund 22 Prozent der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft - so viel wie nie zuvor. Aus Gas stammten knapp 20 Prozent des Stroms. Am meisten Wind- und Solarenergie erzeugte 2022 den Zahlen der Denkfabrik zufolge Deutschland. Im Strommix hatten andere Länder in der EU allerdings einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien.