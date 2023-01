Europäische Union

Mehr Strom aus Erneuerbaren Energien als aus Gas in der EU. (picture alliance / dpa / Nestor Bachmann)

Das ist das Ergebnis einer Analyse der Denkfarik Ember Climate. Demnach kamen im vergangenen Jahr rund 22 Prozent der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft - so viel wie nie zuvor. Aus Gas stammten knapp 20 Prozent des Stroms. Am meisten Wind- und Solarenergie erzeugte 2022 den Zahlen der Denkfabrik zufolge Deutschland. Im Strommix hatten andere Länder in der EU allerdings einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien.

Aus der Analyse der Denkfabrik geht außerdem hervor, dass allein durch die Steigerung der Stromerzeugung aus Solarkraft im vergangenen Jahr Gaseinkäufe in Höhe von rund zehn Milliarden Euro vermieden werden konnten.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.