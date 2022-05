Fußball ist in Marokko nicht nur Männersache. (AFP)

Ihre Stellvertreterin für die Partie am kommenden Samstag ist mit Fatiha Jermoumi demnach ebenfalls eine Frau. Der Verband sprach von einer Premiere in der arabischen Welt.

Karoubi ist seit 2016 als Profi-Schiedsrichterin tätig. Sie war die erste Frau, die ein Spiel in der ersten marokkanischen Liga pfiff. Beim Afrika-Cup im Februar war sie zudem Video-Schiedsrichterin im Finalspiel zwischen Senegal und Ägypten.

Bundesliga: Derzeit keine Schiedrichterin

In der Fußball-Bundesliga der Männer gibt es nach Angaben des DFB derzeit nur Schiedsrichter. Bekannteste Schiedsrichterin im deutschen Fußball ist Bibiana Steinhaus-Webb. Sie war die erste Frau, die im deutschen Männer-Profifußball Spiele leitete.

Mittlerweile hat sie dem Deutschen Fußballbund allerdings den Rücken gekehrt und arbeitet nun im englischen Verband. Ihre Begründung: Dort gebe man ihr als Direktorin in der Schiedsrichter-Vereinigung "die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen für etwas, was mir extrem am Herzen liegt, nämlich die strukturelle Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens auch im Frauenfußball".

