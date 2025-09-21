Erstmals findet die Straßenrad-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent statt: in Ruandas Hauptstadt Kigali. (IMAGO / frontalvision.com / Arne Mill)

Zum Auftakt gibt es ein Zeitfahren in der Hauptstadt Kigali. Die Wettkämpfe enden in einer Woche mit dem Straßenrennen der Männer über 268 Kilometer und fast 5.500 Höhenmetern. Vorab gab es unter anderem Kritik an der Streckenführung und an zusätzlichen Herausforderungen wie Impfungen, Malaria-Vorsorge und Trinkwasserhygiene. Auch politisch ist die Rad-WM umstritten. Das EU-Parlament hatte eine Absage gefordert. Ruanda wird die Unterstützung einer Rebellengruppe im Kongo vorgeworfen. Zudem kritisieren Menschenrechtler die Führung des seit rund 25 Jahren regierenden Staatschefs Kagame. Ruanda plant aktuell viel Geld für internationale Sportwettbewerbe ein. Im Gespräch ist auch ein Formel-1-Rennen.

