Erstmals mehr als eine Million Sterbefälle seit 1946 (picture alliance / dpa-mag)

Das Statistische Bundesamt gab die genaue Zahl mit einer 1.016.899 an. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg dürfte zum einen an der allgemeinen Alterung der Bevölkerung liegen, zum anderen aber auch an der Corona-Pandemie. Vor der Pandemie lag der Zuwachs durchschnittlich bei einem bis zwei Prozent jährlich.

Bereits 2020 waren aber schon fünf Prozent mehr Menschen gestorben als im Jahr zuvor. Eine Rolle dürfte auch spielen, dass wegen der Überlastung der Kliniken viele Behandlungen und Operationen verschoben werden mussten. Wie sich die einzelnen Effekte auf die Entwicklung der Sterbefälle auswirken, lasse sich nicht genau beziffern, betonen die Statistiker.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.