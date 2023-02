Große Zerstörungen durch das Erdbeben in der syrischen Stadt Harim. (AFP / AAREF WATAD)

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, nahmen die Truppen von Präsident Assad Vororte der Stadt Atareb im Nordwesten des Landes unter Beschuss. Atareb wird von den Rebellen gehalten. Demnach gab es auch Zusammenstöße in Saraqeb und in der Provinz Hama.

Die Region ist mit am schwersten von dem Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet am 6. Februar betroffen. Hilfsorganisationen beklagen, dass dort kaum Hilfslieferungen ankommen. In dem Gebiet waren bereits vor dem Beben mehr als vier Millionen Menschen von internationaler Unterstützung abhängig.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.