Diplomatie

Die Botschaft von Saudi-Arabien in Teheran hat nach jahrelanger diplomatischer Eiszeit ihre Arbeit wieder aufgenommen. (AFP / ATTA KENARE)

In der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich die Außenminister beider Länder nach Jahren erstmals zu politischen Gesprächen getroffen. Man wolle sich künftig gemeinsam für die Sicherheit in der Region einsetzen, sagte der saudische Außenminister bin Farhan im Anschluss. Sein iranischer Amtskollege Amirabdollahian sprach von einem umfassenden Konzept, bei dem auch die Bereiche Kultur, Sozialwesen, Wirtschaft und Handelspolitik einfließen sollten.

Die Beziehungen zwischen dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien und dem mehrheitlich schiitischen Iran gelten seit Jahren als angespannt. 2016 brach Saudi-Arabien nach einem Angriff von Demonstranten auf seine Botschaft in Teheran die diplomatischen Kontakte ab. Auslöser war die Hinrichtung eines bekannten schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Ihre Rivalität trugen beide Staaten auch in militärischen Konflikten aus, beispielsweise im Jemen. Unter Vermittlung Chinas nähern sich Saudi-Arabien und der Iran inzwischen wieder an.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.