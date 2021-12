Die Fregatte "Bayern" (Archivbild) (dpa / picture alliance / Ingo Wagner)

Das deutsche Kriegsschiff werde für einige Tage dort unterwegs sein, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Es ist das erste Mal seit fast 20 Jahren, dass die deutsche Marine diese Gewässer befährt. Die "Bayern" ist seit August in der Region. Deutschland will mit der Fahrt ebenso wie andere westliche Staaten im pazifischen Raum Präsenz zeigen. Im Südchinesischen Meer gibt es seit Längerem Spannungen zwischen China und anderen Anrainerstaaten. Die Regierung in Peking beansprucht mehr als drei Viertel des rohstoffreichen Meeres für sich, durch das wichtige Schifffahrtsstraßen führen. Die alte Bundesregierung wollte ihren Transit durch das Südchinesische Meer ursprünglich mit einer freundlichen Geste in Richtung Peking verknüpfen. Dazu sollte das Schiff einen chinesischen Hafen anlaufen. Peking lehnte das jedoch ab.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.