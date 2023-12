Silvester in Berlin - erstmals seit Jahren wieder mit Höhenfeuerwerk (dpa / Sebastian Gollnow)

In vielen Kiezen in Berlin wurden bereits vor Mitternacht Böller und Raketen gezündet. Nach Angaben der Polizei bewarfen sich nahe dem Alexanderplatz am Neptunbrunnen rund 500 Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik. Es gab Festnahmen. Insgesamt schätzte die Polizei die Lage am Abend aber als relativ friedlich ein.

Zu Beginn der Silvesternacht hatte Berlins Regierender Bürgermeister Wegner ein hartes Vorgehen der Polizei gegen Randale und Ausschreitungen angekündigt.

Wenn es notwendig sei, werde der Rechtsstaat sich durchsetzen. Der CDU-Politiker sagte bei einem Besuch einer Polizeiwache auf der Sonnenallee in Berlin Neukölln, heute Nacht sei die "Nacht der Repression". Innensenatorin Spranger betonte, dass der Großteil der Berlinerinnen und Berliner die Nacht friedlich verbringen wolle. Diejenigen aber, die Krawall schlagen wollen, sollten die rechtlichen Folgen zu spüren bekommen. Rund 4.500 Polizisten sind in Berlin im Großeinsatz. Sie sollen auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte schützen, die Silvester vor einem Jahr massiv angegriffen wurden.

Die Polizei hat in Teilen der Stadt Verbotszonen für Böller und anderes Feuerwerk eingerichtet. Auch für die Silvesterparty am Brandenburger Tor gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen.

