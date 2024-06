Ein von der Taliban veröffentlichtes Foto: Taliban-Sprecher Mudschahid und ein usbekischer Gesandter (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Es ist die inzwischen dritte Zusammenkunft dieser Art. Erstmals nimmt auch eine Delegation der Taliban-Machthaber an den Gesprächen teil. Ein Sprecher der UNO teilte mit, es habe getrennte Zusammenkünfte der Länder-Delegationen mit den Taliban-Vertretern gegeben. Thema der zweitägigen UNO-Konferenz ist, wie das internationale Engagement in Afghanistan verstärkt werden kann.

Menschenrechtsgruppen kritisieren, dass zum Beispiel die Lage von Frauen und Mädchen in dem Land nicht direkt angesprochen werden soll. Die militanten Islamisten hatten vor drei Jahren die Macht in Afghanistan an sich gezogen. Ihre Führung wird von keinem Land diplomatisch anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.