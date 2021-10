Der US-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Erstürmung des Kapitols hat sich für strafrechtliche Schritte gegen den früheren Berater von Präsident Trump, Bannon, ausgesprochen.

Das Gremium billigte Einstimmig einen Bericht, der die Missachtung des Kongresses durch Bannon feststellt. Dieser war trotz einer Vorladung nicht vor dem Ausschuss erschienen. Nun muss das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus entscheiden, ob es die Angelegenheit an das Justizministerium übergibt. Dieses müsste dann über eine Anklage gegen den 67-Jährigen entscheiden.



Am 6. Januar hatten radikale Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt. In diesem Zusammenhang sollen Mitarbeiter des damaligen Präsident von dem Ausschuss befragt werden. Trump verlangt von ihnen, die Aussage zu verweigern. Der Republikaner nimmt für sich ein sogenanntes Exekutivprivileg in Anspruch, das es ihm erlauben würde, Informationen zurückzuhalten. Die Demokraten argumentieren hingegen, dieses Recht bestehe nur für amtierende, nicht aber für frühere Präsidenten.

