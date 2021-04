Papst Franziskus hat sich bestürzt über das jüngste Bootsunglück mit zahlreichen ertrunkenen Migranten vor der libyschen Küste geäußert.

Er sei sehr betrübt angesichts der neuerlichen Tragödie, sagte er beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz im Vatikan. Es sei eine Schande. Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass vor Libyen ein Schlauchboot mit rund 130 Migranten an Bord verunglückt sei. Das eigene Rettungsschiff "Ocean Viking" habe versucht zu helfen. Nach stundenlanger Suche seien aber nur Tote gefunden worden. Den Behörden warf SOS Mediterranee vor, dass sie nichts unternommen hätten, um einen Rettungseinsatz zu koordinieren.



Die italienische Küstenwache brachte am Wochenende mehr als 100 in Seenot geratene Menschen in Sicherheit. Nach Behördenangaben wurde ihr Boot in einen Hafen geschleppt.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.