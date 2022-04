Prognose

Erwartetes Wirtschaftswachstum für 2022 wegen Ukraine-Krieg auf 2,2 Prozent gesenkt

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Im Januar sei man noch von einem Plus von 3,6 Prozent ausgegangen, sagte Habeck in Berlin. Jetzt rechne man mit einem Wachstum von 2,2 Prozent.

27.04.2022