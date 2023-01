Ein Senior sitzt in einem Büro am Empfang. (picture-alliance / dpa / Christian Charisius)

Die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen sei in Deutschland von 62 Prozent im Jahr 2012 auf knapp 72 Prozent im Jahr 2021 gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. EU-weit stieg die Quote von 47 auf 60 Prozent.

Auch jenseits der 64 Jahre hat sich der Anteil der Erwerbstätigen in kurzer Zeit deutlich erhöht. 2012 arbeiteten in Deutschland noch elf Prozent der 65- bis 69-Jährigen. Im Jahr 2021 lag der Anteil den Angaben zufolge bei 17 Prozent.

