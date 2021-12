Südafrika, Kapstadt: Der Sarg mit dem Leichnam des emeritierten anglikanischen Erzbischofs Desmond Tutu liegt aufgebahrt in der St.-Georges-Kathedrale. (Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa)

Die Trauerfeier in der St.-George's-Kathedrale beginnt bereits am Vormittag. Später wird der Verstorbene in einem Mausoleum innerhalb der Kathedrale beigesetzt.

Tausende Menschen hatten in den letzten beiden Tagen Abschied von Erzbischof Tutu genommen. Der Leichnam des Nobelpreisträgers und Anti-Apartheid-Kämpfers war in der anglikanischen Kathedrale aufgebahrt. Seinem Wunsch entsprechend wurde ein schlicht gestalteter Sarg gewählt. Tutu war am vergangenen Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.