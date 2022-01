Südafrika, Kapstadt: Der Sarg mit dem Leichnam des emeritierten anglikanischen Erzbischofs Desmond Tutu liegt aufgebahrt in der St.-Georges-Kathedrale. (Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa)

In der St.-George's-Kathedrale in Kapstadt findet am Vormittag die Trauerfeier für den am Sonntag mit 90 Jahren verstorbenen Friedensnobelpreistäger statt. Seine Asche wird im Laufe des Tages in einem Mausoleum innerhalb der Kirche beigesetzt, von deren Kanzel Tutu in Predigten viele Jahre lang das

Apartheidregime angeprangert hatte. Bereits in den vergangenen Tagen hatten ihm zahlreiche Menschen die letzte Ehre erwiesen. Der Leichnam des ehemaligen Erzbischofs war in der Kathedrale aufgebahrt gewesen.

