Das geistliche Oberhaupt der Kirche von England sorgt sich um die Zukunft des Landes.

Nach der Regierungsübernahme der Konservativen Partei vor neun Jahren gebe es heute mehr Obdachlose, mehr Menschen, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen seien, mehr gehässige Sprache und weniger Toleranz für Minderheiten, sagte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der von Obdachlosen verkauften Zeitschrift "The Big Issue". Er wolle nicht sagen, dass das Land in einer Krise stecke. Aber die Richtung, in die es sich bewege, sei nicht die gewollte. Die konservativen Torys von Premierminister Johnson hatten vergangene Woche die Unterhaus-Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen. Wichtigstes Vorhaben ist der EU-Austritt zum 31. Januar.