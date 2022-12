Reaktionen

Emeritierter Papst Benedikt XVI. (Daniel Karmann/dpa)

UNO-Generalsekretär Guterres würdigte sein Engagement für Gewaltlosigkeit und Frieden. Auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs unterstrichen Benedikts Wirken. Bundespräsident Steinmeier erklärte, ihn habe Benedikts Glaube, dessen Intellekt und Weisheit sowie seine menschliche Bescheidenheit immer tief beeindruckt.

Der Erzbischof von Canterbury, das geistliche Oberhaupt der Church of England, Welby, nannte Benedikt einen der größten Theologen seiner Zeit. Das Oberhaupt der lutherischen Kirche von Schweden, Erzbischof Modeus, drückte sein Mitgefühl mit Katholiken in aller Welt aus. Das American Jewish Committee in den USA bezeichnete den früheren Papst als wahren Freund des jüdischen Volkes.

Laienvertreter warfen Benedikt mangelnde Reformbereitschaft und Versäumnisse vor, unter anderem bei der Aufklärung von sexuellem Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche.

Wie der Vatikan mitteilte, ist der frühere Papst heute im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Totenmesse finde kommenden Donnerstag statt. Bis dahin werde der Leichnam im Petersdom aufgebahrt, damit die Gläubigen Abschied nehmen können. In Deutschland wurde an Gebäuden von Bundesbehörden Trauerbeflaggung angeordnet. Benedikts Geburtshaus im oberbayerischen Marktl am Inn, das eigentlich den Winter über geschlossen hat, wird heute und morgen geöffnet.

