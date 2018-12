Das Erzbistum Freiburg hat 190 Personalakten von Priestern an die Justiz übergeben, in denen Hinweise auf sexuellen Missbrauch gefunden wurden.

Die Akten stammen nach Angaben der Diözese aus den vergangenen 70 Jahren. Die Staatsanwaltschaft werde die Hinweise nun prüfen, so dass es strafrechtliche Konsequenzen geben könnte. Eine Gruppe von Rechtsprofessoren hatte per Strafanzeige auf eine Aktenübergabe gedrungen, damit die Missbrauchsvorwürfe nicht nur im Auftrag der Kirche, sondern auch von staatlicher Stelle aufgeklärt werden.



Von den 190 Beschuldigten im Erzbistum Freiburg leben allerdings nur noch 30, gegen die ermittelt werden könnte. Mindestens 442 Personen sollen in der Diözese Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sein.