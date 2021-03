Der frühere Missbrauchsbeauftragte des Erzbistums Köln, Vogt, ist aus der Kirche ausgetreten.

Er begründete seinen Schritt im ZDF mit dem Verhalten von Verantwortlichen der katholischen Kirche im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen. Der Umgang mit den Betroffenen habe "nicht im Blick" gestanden, kritisierte Vogt. Zudem seien viele Beschuldigte nicht bereit gewesen, trotz "sehr klarer Beweislage" Verantwortung zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund habe er entschieden, dass er seine Tätigkeit als Missbrauchsbeauftragter nicht mehr ausüben könne und wolle, führte Vogt aus, der heute bei der Stadt Solingen arbeitet.

"Ich komme nicht mehr klar damit"

Im Gespräch mit der Katholischen Nachrichtenagentur KNA wurde Vogt noch deutlicher. Dort erklärte er: "Ich komme nicht mehr klar damit, dass führende Kirchenvertreter nicht bereit sind, moralisch Verantwortung für die Geschehnisse, an denen sie persönlich beteiligt waren, zu übernehmen."



Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hält seit einem Jahr ein Gutachten unter Verschluss, in dem der Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern untersucht wurde. Woelki führt dafür rechtliche Bedenken an und methodische Mängel an und gab an anderer Stelle ein neues Gutachten in Auftrag. Nächsten Donnerstag soll es vorgestellt werden.



Eine Recherche zu den Vorwürfen gegen Kirchenverantwortliche finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.