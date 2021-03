Der vom Erzbistum Köln beauftragte Strafrechtler Gercke sieht im Umgang der Kirche mit sexualisierter Gewalt Pflichtverletzungen in etlichen Fällen.

Diese beträfen Verantwortungsträger auf mittlerer und oberster Ebene des Erzbistums, sagte Gercke der Düsseldorfer "Rheinischen Post". In einigen Fällen bestehe lediglich ein Anfangsverdacht. Nach Einschätzung des Strafrechtlers nimmt das Erzbistum die Aufarbeitung von Missbrauch ernst. Es solle nichts zurückgehalten werden. Gercke wird sein Gutachten am kommenden Donnerstag vorstellen.



Das Erzbistum Köln und vor allem Kardinal Woelki stehen wegen des Aufarbeitungsprozesses stark in der Kritik. Woelki wird vor allem vorgeworfen, ein erstes Gutachten zurückzuhalten.

