Im Erzbistum Köln gibt es nach einem Medienbericht einen weiteren Fall, in dem sexualisierte Gewalt durch einen Priester mehrere Jahre nicht weiter verfolgt worden sein soll.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurde ein des Kindesmissbrauchs verdächtiger Geistlicher erst mit vierjähriger Verzögerung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Priester soll die Tat laut "Bild"-Zeitung bereits 2014 und noch einmal 2017 gestanden haben. Die Anzeige sei aber erst im Jahr 2018 durch einen Rechtsanwalt aus dem Beraterstab des Kölner Erzbischofs Woelki erfolgt. In dem Fall soll es allein um eine strafrechtliche und nicht um eine kirchenrechtliche Verfolgung gehen, heißt es weiter.



Woelki wird in einem anderen Missbrauchsfall eines bereits verstorbenen Priesters vorgeworfen, dass er nach seinem Amtsantritt in Köln eine kirchenrechtliche Voruntersuchung und eine Meldung nach Rom unterlassen habe. Der Vatikan plant aber offenbar keine kirchenrechtlichen Schritte gegen den Kölner Kardinal.

