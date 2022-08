Katholische Kirche

Kölner Erzbischof Woelki (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Dies erklärte das Bistum gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur. Die im Jahr 2015 erstellte Liste sei aus Datenschutzgründen vernichtet worden, nachdem sie der Kölner Erzbischof Woelki eingesehen habe, hieß es. Damals seien auch keine Maßnahmen gegen die auf der Liste benannten Personen unternommen worden, da bereits die Fachstellen des Erzbistums mit den Fällen befasst gewesen seien. Woelki habe auf deren ordnungsgemäße Arbeit vertraut. Er habe auch keine Erinnerung mehr, welche Namen darauf gestanden hätten.

In dem vom Erzbistum in Auftrag gegebenen Aufarbeitungs-Gutachten der Anwaltskanzlei Gercke Wollschläger heißt es, Woelki habe auf der Liste auch den Namen eines mit ihm befreundeten Priesters gesehen. Gegen diesen hatte der Erzbischof damals keine weiteren Schritte eingeleitet mit der Begründung, dass der Mann an Demenz erkrankt sei. Woelki steht wegen seines Umgang mit den Missbrauchsfällen in seinem Bistum seit längerem in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.