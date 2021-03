Nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln wird von mehreren Seiten weitere Aufklärung gefordert.

Der religionspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Castellucci, sprach sich für eine Begleitung kirchlicher Aufklärungsarbeit durch das Parlament aus. Wenn die Kirchen selbst den Rahmen vorgeben, stoße man an Grenzen, sagte Castellucci der Katholischen Nachrichten-Agentur. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Gutachten mache deutlich, dass eine rechtliche Untersuchung alleine nicht ausreiche. Ein wichtiger Schritt seien die unabhängigen Kommissionen, die gerade in den Bistümern eingerichtet würden. Der Kölner Kardinal Woelki kündigte an, die weitere Aufarbeitung von Missbrauch in seinem Erzbistum unabhängigen Stellen zu überlassen.



Gestern hatten Juristen ein Gutachten zum Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln vorgestellt. Dabei stellten sie 75 Pflichtverletzungen von lebenden und bereits verstorbenen Verantwortlichen fest.

