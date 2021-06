Trotz Protesten will der Kölner Erzbischof Kardinal Woelki heute Jugendliche in einer Düsseldorfer Gemeinde firmen.

Das Erzbistum Köln bestätigte dem Evangelischen Pressedienst, dass die Feier wie geplant stattfinden werde. Demnach hätten sich die Firmlinge und deren Eltern persönlich dafür ausgesprochen. Gemeindevertreter hatten Woelki gebeten, nicht an der Firmung teilzunehmen. Auslöser der Kritik ist das Bekanntwerden von sexuellen Übergriffen zweier Priester, die früher in der Gemeinde tätig waren. In beiden Fällen wird dem Kardinal vorgeworfen, Fehler gemacht zu haben.



Seit mehr als einem Jahr wird im Erzbistum Köln um die öffentliche Aufarbeitung früherer Fälle sexuellen Missbrauchs durch Geistliche gerungen. Gestern sind zwei Visitatoren in Köln eingetroffen, die im Auftrag von Papst Franziskus den Vorwürfen nachgehen sollen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.