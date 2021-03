Mit Blick auf die Fälle sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln sieht das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZdK, weiteren Aufarbeitungsbedarf.

Dessen Präsident Sternberg sagte in Bonn, juristische Gutachten lösten nicht alle Fragen. Nötig sei auch eine interdisziplinäre und unabhängige Aufarbeitung des Missbrauchsskandals.



Ein Gutachten, das der Kölner Erzbischof Woelki in Auftrag gegeben hatte, legte vergangene Woche den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs offen und benannte Pflichtverstöße Verantwortlicher. Woelki kündigte außerdem zur weiteren Aufarbeitung eine unabhängige Kommission an und eine engmaschige Kontrolle Beschuldigter. ZdK-Präsident Sternberg forderte, den Ankündigungen nun müssten Taten folgen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.