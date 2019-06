Um dem Personalmangel in Kitas zu begegnen, empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung höhere Löhne und verstärkte Bemühungen um männliche Beschäftigte.

Das müsse Teil eines Bündels an Maßnahmen sein, heiß es in einem Bericht, den die OECD in Berlin vorgestellt hat. Niedriglöhne, ein geringes Ansehen, fehlende öffentliche Anerkennung, schlechte Arbeitsbedingungen und begrenzte berufliche Entwicklungschancen führten dazu, dass Kindertageseinrichtungen nur schwer Personal gewinnen und halten könnten. Um Stress für Mitarbeiter zu reduzieren, schlägt die OECD außerdem vor, die vorgeschriebene Anzahl an Kindern zu senken, die eine Erzieherin oder ein Erzieher im Schnitt zu betreuen hat.