Die durch Belarus erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine hat auch in Deutschland für Empörung gesorgt.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es handele es sich um einen unfassbaren Fall von Staatsterrorismus. Der außenpolitische Sprecher der Union, Hardt, erklärte im ARD-Hörfunk, auch der Druck auf den russischen Präsidenten Putin müsse erhöht werden, der den belarussischen Machthaber Lukaschenko unterstütze.



Die Grünen sprachen sich für Sanktionen gegen belarussische Staatsunternehmen aus. Die FDP forderte, der staatlichen Fluggesellschaft Belavia die Landerechte in der EU zu entziehen. Mögliche Sanktionen werden voraussichtlich am Abend in Brüssel ein Thema des EU-Sondergipfels sein.



Über Belarus war gestern eine Ryanair-Maschine mit einem Kampfjet abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen worden. Dort wurde der im Exil lebende Blogger und Regierungskritiker Protasewitsch festgenommen.

