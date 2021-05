Erzwungene Landung in Belarus

Die erzwungene Landung eines Flugzeugs in Minsk und die Festnahme eines an Bord befindlichen belarussischen Oppositionellen haben international Kritik ausgelöst. Der litauische Präsident Nauseda sprach von einer Bedrohung für den zivilen Luftverkehr, auf die die Nato und die EU reagieren müssten. Die Bundesregierung forderte eine sofortige Erklärung der Regierung in Minsk.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell teilte bei Twitter mit, man mache die Regierung von Belarus für die Sicherheit aller Passagiere und des Flugzeugs verantwortlich.

Alle Passagiere müssten ihre Reise sofort fortsetzen können. Polens Ministerpräsident Morawiecki nannte das Vorgehen der Behörden in Belarus einen Akt des "Staatsterrorismus". Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja verlangte Konsequenzen. Diese müssten bis hin zu einem Ausschluss des Landes aus der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation gehen, erklärte sie.



Die Passagiermaschine von Ryanair war auf dem Weg von Athen nach Vilnius in Litauen, als sie über Belarus von einem Militärflugzeug abgefangen wurde. Als Begründung war von einer Bombe an Bord die Rede. Wie ein Flughafensprechers mitteilte, handelte es sich aber um einen Fehlalarm.

Blogger Roman Protasewitsch festgenommen

An Bord war der Blogger Roman Protasewitsch. Er wurde nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna nach der Landung festgenommen. Protasewitsch gehört zu den international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen in Belarus. Sein Nachrichtenkanal auf dem Messaging-Dienst Telegram gehört zu den wichtigsten Informationsquellen der Opposition.

Mitbegründer des Nachrichtenkanals Nexta

Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta habe die Festnahme seines Mitbegründers und früheren Redakteurs bestätigt, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft.

Der Kanal hatte im vergangenen Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl immer wieder zu Massenprotesten gegen Lukaschenko aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.