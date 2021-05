Die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk hat erste Auswirkungen auf den Flugverkehr: Großbritannien entzieht der staatlichen belarussischen Airline "Belavia" die Betriebslizenz, die Ukraine will den gesamten Luftverkehr mit dem Nachbarland einstellen. Die EU berät am Abend über Konsequenzen - und über weitere Sanktionen gegen Belarus.

Der britische Verkehrsminister Shapps teilte nicht nur mit, dass Belavia die Betriebserlaubnis vorerst verliert. Er wies zudem die britische Luftfahrtbehörde an, sie möge Fluggesellschaften dazu auffordern, den Luftraum über Belarus zu meiden. Damit solle der Schutz von Passagieren gewahrt werden.



Der ukrainische Präsident Selenskyi wies die Regierung seines Landes an, die Verfügung über eine Einstellung des Flugverkehrs auszuarbeiten. Der Flughafen in Minsk gilt als wichtiges Drehkreuz - auch weil es wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine keine direkten Flüge zwischen beiden Ländern gibt. Um von Moskau nach Kiew zu gelangen, fliegen viele Reisende über Minsk.

Botschafter einbestellt

Die EU und Deutschland bestellten inzwischen die jeweiligen belarussischen Botschafter ein. Die EU-Staaten befassen sich am Abend auf ihrem Gipfeltreffen mit der Frage weiterer Sanktionen gegen Belarus. Reporter ohne Grenzen reagierte schockiert auf die Festnahme des Journalisten und Bloggers Protasewitsch bei dem Vorfall.



Bundesaußenminister Maas teilte mit, die bisherigen Angaben der Regierung in Minsk seien "abwegig und nicht glaubwürdig". Man brauche Klarheit, was sich gestern wirklich an Bord und am Boden zugetragen habe. Staatssekretär Berger werde das Gespräch mit dem belarussischen Botschafter Denis Sidorenko führen.

Sanktionen im Gespräch

Der Europäische Auswärtige Dienst teilte in Brüssel mit, die EU-Institutionen und die einzelnen Staaten verurteilten das Handeln der Behörden in Belarus scharf. Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels am Abend brachten mehrere Mitgliedsstaaten neue Sanktionen gegen das Regime von Staatschef Lukaschenko ins Gespräch.



Die Vorschläge reichten etwa vom Entzug der Landerechte für die belarussische Fluggesellschaft bis zu einem Ausschluss des Landes von Sportwettkämpfen. Polen etwa forderte die Aussetzung aller Flugverbindungen zwischen EU-Ländern und Belarus. Diesen Vorschlag werde er beim EU-Gipfel machen, sagte Regierungschef Morawiecki. Morgen wollen sich auch die Botschafter der Nato mit dem Vorfall befassen.

von Cramon (Grüne): "Akt von Staatsterrorismus"

Die Grünen-Europaabgeordnete von Cramon sagte im Deutschlandfunk, man habe es mit einem Akt von Staatsterrorismus zu tun. Dass ein ziviles Flugzeug mit Abfangjägern am Weiterflug gehindert werde, dass eine Erpressung des Piloten vorliege, das sei, so glaube sie, ein einzigartiges Ereignis – mit so viel krimineller Energie, mit der der belarussische Machthaber Lukaschenko hier agiere.



Auf dem Weg nach Minsk "umgeleitet"

Belarus hatte gestern ein Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauern mit einem Kampfjet abgefangen und nach Minsk umgeleitet. Nach der Landung wurde Protasewitsch festgenommen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.



Die belarussischen Behörden hatten die gewaltsame Umleitung des Flugs mit einer Sicherheitswarnung begründet, deren Echtheit international angezweifelt wird. Litauen erklärte, neben Protasewitsch hätten in Minsk auch mehrere Agenten des belarussischen Geheimdienstes das Flugzeug verlassen.

Reporter ohne Grenzen "schockiert und empört"

In einer Mitteilung fordert Reporter ohne Grenzen die sofortige Freilassung des oppositionellen Journalisten und Bloggers Protasewitsch. Die internationale Gemeinschaft müsse dieses Vorgehen von Staatswillkür aufs Schärfste verurteilen. Ein Flugzeug zu einer ungeplanten Landung zu zwingen, um einen Journalisten und Blogger zu verhaften, markiere eine extreme Eskalation der Verbrechen unter dem Lukaschenko-Regime. Nötig sei ein geschlossenes und deutliches Zeichen der gesamten EU etwa durch weitere Sanktionen gegen die Führung in Minsk, hieß es weiter.

"Unbedingt zum Schweigen bringen"

Es gibt zahlreiche weitere empörte Reaktionen, von Nichtregierungsorganisationen ebenso wie in der Politik. Die Osteuropa-Expertin von Amnesty International, Struthers, erklärte, die erzwungene Landung habe das offensichtlich alleinige Ziel gehabt, Zitat, "einen im Exil lebenden kritischen Journalisten festzuhalten, den sie unbedingt zum Schweigen bringen wollten".

Ryanair: ein Akt der Luftpiraterie

Die Fluggesellschaft Ryanair veröffentlichte inzwischen zwei Stellungnahmen: eine allgemeine, in der auf Englisch von einer "diversion" der Maschine die Rede ist und die Ereignisse kurz beschrieben werden - ohne Erwähnung der Festnahme. In einer zweiten Stellungnahme ("updated statement") wird dann das Vorgehen der belarussischen Behörden als "unlawful" verurteilt, also als rechtswidrig. Nun ist die Rede von einem Akt der Luftpiraterie, um den sich nun EU und NATO kümmerten. Die Festnahme wird auch hier nicht erwähnt.

Regierung in Minsk offen für Untersuchung

Die belarussische Regierung zeigte sich indes offen für eine internationale Untersuchung des Vorfalls. Ein Sprecher des Außenministeriums sicherte wörtlich "volle Transparenz" zu. Falls notwendig, sei Belarus auch bereit, Experten zu empfangen und Informationen offenzulegen, um Unterstellungen zu vermeiden. Auch Russland sprach sich für eine solche Prüfung aus.



Der Sprecher der belarussischen Regierung verteidigte zugleich das Vorgehen der Behörden. Die Maßnahmen hätten den internationalen Vorschriften in vollem Umfang entsprochen. Er wies Kritik aus der EU als bewusste Politisierung zurück. Den festgenommenen Journalisten Protasewitsch erwähnte das Außenministerium in seiner Mitteilung nicht. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte ihn international suchen lassen.

Boarding der Lufthansa unterbrochen

Unter Verweis auf Sicherheitsbedenken haben belarussische Behörden heute am Flughafen in Minsk das Boarding einer Lufthansa-Maschine unterbrochen. Das bestätigte die Lufthansa der Deutschen Presse-Agentur.



