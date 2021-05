Die EU hat die erzwungene Landung eines Linienflugs durch belarussische Behörden in Minsk scharf verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen angedroht. Die Festnahme des belarussischen Journalisten Protasewitsch sei ein weiterer offenkundiger Versuch der dortigen Behörden, alle oppositionellen Stimmen zum Schweigen zu bringen, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell.

Der Vorfall müsse eine internationale Untersuchung zur Folge haben, betonte Borrell. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte die Aktion eine Entführung.



Am Abend wird der EU-Sondergipfel über mögliche Sanktionen beraten. Das Thema wurde kurzfristig auf die Tagesordnung genommen.



Belarus hatte gestern eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius mit einem Kampfjet abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen. Dort wurde dann der im Exil lebende belarussische Blogger und Regierungskritiker Roman Protasewitsch abgeführt, der sich unter den Passagieren befand.

Internationale Kritik - Polen spricht von "Staatsterrorismus"

Bundesaußenminister Maas sprach von einem gravierenden Eingriff in den zivilen Luftverkehr. Protasewitsch müsse freigelassen werden. Auch eine Reihe weiterer europäischer Regierungen reagierten empört. Der litauische Präsident Nauseda sprach von einer Bedrohung für den zivilen Luftverkehr, auf die die EU und die Nato reagieren müssten. Das Verteidigungsbündnis bezeichnete die erzwungene Landung in Minsk als "ernsten und gefährlichen Vorfall". Dieser erfordere eine internationale Untersuchung, erklärte Nato-Generalsekretär Stoltenberg.



Polens Ministerpräsident Morawiecki nannte das Vorgehen der Behörden in Belarus einen Akt des "Staatsterrorismus". Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja verlangte Konsequenzen. Diese müssten bis hin zu einem Ausschluss des Landes aus der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation gehen, erklärte sie.

Flugzeug mit Kampfjet abgefangen

Die Passagiermaschine von Ryanair war auf dem Weg von Athen nach Vilnius in Litauen, als sie über Belarus von einem Militärflugzeug abgefangen wurde. Als Begründung war von einer Bombe an Bord die Rede. Wie ein Flughafensprecher mitteilte, handelte es sich aber um einen Fehlalarm.



Der Blogger Roman Protasewitsch wurde nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna nach der Landung festgenommen. Protasewitsch gehört zu den international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen in Belarus. Sein Nachrichtenkanal auf dem Messaging-Dienst Telegram gehört zu den wichtigsten Informationsquellen der Opposition. Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta habe die Festnahme seines Mitbegründers und früheren Redakteurs bestätigt, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft. Der Kanal hatte im vergangenen Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl immer wieder zu Massenprotesten gegen Lukaschenko aufgerufen.



Das Außenministerium in Griechenland erklärte, Protasewitsch sei in diesem Monat Teil einer Delegation gewesen, die am internationalen Delphi-Forum teilgenommen habe. Das Delphi-Forum lädt jedes Jahr internationale Fachleute und Politiker zur Diskussion über politische und wirtschaftliche Themen ein. "Wir sind der Ansicht, dass solche Praktiken, die aus einer anderen Zeit stammen und sich für keinen zivilisierten Staat gehören, nicht unbeantwortet bleiben dürfen", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums in Athen.



Hinweis der Redaktion: Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.