Ein Osterglöckchen blüht in der Frühjahrssonne. (Deutschlandradio / Ellen Wilke)

In der kommenden Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 4 bis minus 5 Grad. Im Südwesten stark böiger Wind. Am Ostersonntag im Osten und Südosten Durchzug von Wolkenfeldern, aber trocken. Sonst vielfach sonnig bei Höchstwerten zwischen 10 und 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Ostermontag in der Westhälfte bei einigen Schleierwolken viel Sonnenschein, in der Osthälfte stärker bewölkt, aber auch hier trocken, Höchstwerte im Osten 12 bis 16, im Westen bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.