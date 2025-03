Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen und Südwesten zunehmend wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 6 Grad. Am Tag heiter bis wolkig, im Osten und Südosten sonnig. Temperaturen 13 bis 20, an den Küsten 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag erneut verbreitet sonnig, im Südwesten Aufzug von Wolken. 16 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.