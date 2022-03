Wetter Es bleibt locker bewölkt oder sonnig

Das Wetter: Nachts im Norden und in der Mitte lockere Wolkenfelder und örtlich Nebel, im Süden klar. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag in der Nordhälfte lockere Wolken. In der Südhälfte meist sonnig. Temperaturen an den Küsten 9 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad.

25.03.2022