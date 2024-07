Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Tagesverlauf von Westen nach Osten durchziehende Niederschläge. Im Süden wechselnd bewölkt und nur einzelne Schauer. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Morgen im Norden gebietsweise Schauer oder Gewitter. Im Rest des Landes oft wechselnd bewölkt, im Süden heiter. Im Norden 16 bis 20, sonst 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Schauer und Gewitter. Temperaturen von 18 Grad an der Nordsee bis 30 Grad in der Lausitz und in Südostbayern.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.