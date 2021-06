Vertreter von Religion und Politik haben im Würzburger Dom der Opfer der Messerattacke vom Freitag gedacht. Der katholische Bischof Jung sagte, das Irrationale der Tat erschüttere das Vertrauen in andere Menschen und in eine stabile Ordnung des Zusammenlebens. Bayerns Ministerpräsident Söder warnte vor pauschalen Verurteilungen.

Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte bei einer ökumenischen Gedenkfeier im Würzburger Dom, man dürfe diese hasserfüllte Tat nicht mit Hass oder Rache beantworten. Der Täter habe zwar einen Migrationshintergrund, aber es hätten eben auch Bürger mit Migrationshintergrund geholfen, ihn aufzuhalten. Gut und Böse seien keine Frage von Religion oder Nationalität, betonte Söder. Die Tat habe alle ins Herz getroffen. "Es bleibt dieses unfassbare, dieses völlige Unverständnis, warum jemand sowas macht", erklärte Söder.



Auch Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt warnte in einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor pauschalen Verurteilungen. Die Verbrechen Einzelner seien niemals auf Bevölkerungsgruppen, Religionen oder Staatsangehörigkeiten zurückzuführen, schrieb er.



An dem Gedenken im Kiliansdom, der nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt liegt, nahmen auch Angehörige der Opfer teil. Söder und Schuchardt hatten zuvor in der Innenstadt einen Kranz niedergelegt.



Ein 24-jähriger Somalier hatte am Freitagnachmittag mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Drei Frauen wurden getötet und sieben Menschen verletzt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann am Samstag erklärte, sehen die Ermittler den Mann als Einzeltäter. Noch sei nicht bekannt, welche Bedeutung die Psyche des Mannes hatte und ob es ein islamistisches Motiv gab.

