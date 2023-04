Regenwolken (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Michael Reichel)

Die Vorhersage: Wechselnd bewölkt und verbreitet Regen, in der Mitte Schauer und Gewitter. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen weitere Niederschläge, im Nordwesten und Westen im Tagesverlauf nachlassend. Temperaturen 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bei wechselnder Bewölkung in der Westhälfte Schauer und kurze Gewitter. In der Osthälfte Wolkenauflockerungen. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.