You amtierte zehn Jahre lang ab dem Jahr 781 vor Christus. Am 4. Juni jenes Jahres gab es tatsächlich eine Finsternis, die über Vietnam und den Philippinen total, in China aber nur partiell war. Vielleicht meinte Konfuzius diese Finsternis. Allerdings sind solche historischen Texte stets mit Vorsicht zu genießen. Oft sind sie nicht sehr präzise formuliert oder ungenau übersetzt.

Klar ist, dass es während der Herrschaft von You in China keine totale Sonnenfinsternis gab. Bei der Finsternis, die heute vor 2801 Jahren stattfand, war in China die Sonne etwa zur Hälfte vom Mond bedeckt. Mit bloßem Auge ist so etwas kaum zu bemerken, weil niemand in die gleißend helle Sonne blicken kann. Eventuell waren aber im Schatten von Bäumen "angebissene" Sonnenkreise zu sehen, hervorgerufen durch den Lochkameraeffekt des Blätterdachs.

Partielle Sonnenfinsternisse sind nicht sehr auffällig und wurden einst oft übersehen (SDO / NASA)

Dieser Effekt lässt sich auch am Donnerstag kommender Woche bestaunen. Dann ist von Mitteleuropa aus eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. In Grönland steht der Mond vollständig vor der Sonne. Bei uns werden – je nach Standort – zwischen fünf und zwanzig Prozent der Sonnenscheibe bedeckt. Wer genau darauf achtet, sieht dann für knapp zwei Stunden unter dem Blätterdach von Bäumen viele Sonnen mit Biss.