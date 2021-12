Studie Es wird wieder mehr geraucht

In Deutschland wird wieder mehr geraucht. Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Anteil der Rauchenden über 14 Jahre in Deutschland wieder bei 31 Prozent liegt. Ende 2019 - also vor der Corona-Pandemie - lag der Anteil der Raucherinnen und Raucher ab 14 bei 27 Prozent.

27.12.2021