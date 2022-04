Satellitenschüsseln mit dem Logo der Europäischen Weltraumagentur ESA (dpa/BELGA/Benoit Doppagne)

Als Begründung führte die ESA den Krieg Russlands in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen an. Diese Umstände machten es unmöglich, die Kooperation fortzusetzen, hieß es. Zuvor war die Zusammenarbeit teilweise bereits ausgesetzt worden. Die in Paris ansässige ESA wollte unter anderem bei den Mondmissionen Luna-25, -26 und -27 neue Ausrüstung und Technologie testen.

