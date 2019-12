Die europäische Weltraumorganisation ESA plant zusammen mit einem kommerziellen Konsortium die weltweit erste Mission zur Beseitigung von sogenanntem Weltraumschrott.

Wie die ESA mitteilte, wollen die EU-Staaten die Mission unterstützen. Im Jahr 2025 soll die Aktion zur Beseitigung von Trümmern aus der Erdumlaufbahn starten. Geplant ist, dass Raumsonden im All Trümmerteile einfangen und zum Verglühen in die Erdumlaufbahn bringt.



Experten warnen vor einer drastischen Zunahme des Weltraumschrotts in den kommenden Jahren. Teile aus dem All könnten auf die Erde stürzen oder zu Kollisionen im Weltraum führen.