Bei einer mehrtägigen Konferenz der Europäischen Weltraumagentur ESA treffen sich rund 200 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern, um über die Gefahren von Asteroiden oder Weltraumschrott zu sprechen.

Außerdem geht es um das Weltraumwetter, etwa die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf unseren Planeten.



Der letzte Einschlag eines Asteroiden auf der Erde wurde 2013 verzeichnet. Damals drang ein Brocken mit rund 20 Metern Durchmesser in die Erdatmosphäre ein. Er explodierte und kam in kleineren Stücken in Russland herunter. Durch die Druckwelle wurden rund 1200 Menschen verletzt und rund 5000 Gebäude beschädigt.



Auch größere Einschläge hat es schon gegeben, etwa in der Schwäbischen Alb vor 15 Millionen Jahren. Davon zeugt bis heute ein Krater. Vor 65 Millionen Jahren in Mexiko änderte ein Einschlag das Klima auf der Erde, was dazu geführt haben könnte, dass die Dinosaurier ausstarben.