Mehr als 22.000 Menschen haben sich bei der europäischen Weltraumagentur Esa für die Astronauten-Ausbildung beworben.

Darunter seien 5.400 Frauen, teilte die ESA mit. Das entspreche einer Steigerung um neun Prozentpunkte seit der letzten Ausschreibung 2008. Bis Oktober 2022 sollen nur vier bis sechs Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt werden. Sie müssen mindestens einen Masterabschluss in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Mathematik oder Informatik haben. Es gibt Vorgaben bei der Körpergröße, die Altersgrenze liegt bei 50 Jahren. Ihre Fähigkeiten werden unter anderem mit Tests im kognitiven und technischen Bereich geprüft. Erstmals will die Weltraumagentur auch sogenannte Para-Astronauten ausbilden - also Menschen mit körperlichen Behinderungen. Hierfür gingen den Angaben zufolge mehr als 200 Bewerbungen ein.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.