ESA: Russischer Raketentest belastend für die Raumfahrt (ESA)

Derartige Tests in großen Höhen seien sehr belastend für die Raumfahrt, erklärte die ESA. Idealerweise mache man sie gar nicht - und wenn doch, dann in niedriger Höhe. Denn je höher das Zielobjekt, desto länger blieben Fragmente im All.

Die Nato sprach von einem rücksichtslosen Verhalten Russlands, durch das auch die Sicherheit der Internationalen Raumstation gefährdet werde. Die ISS wurde wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott zweimal kurzzeitig geräumt.

Russland hatte gestern eine Anti-Satelliten-Rakete getestet. Dabei wurde ein eigener Satellit abgeschossen, der sich seit den 1980er Jahren im All befand. Nach Angaben des Weltraumkommandos der US-Streitkräfte entstanden dadurch mehr als 1.500 Fragmente mit einer Größe von fünf bis sechs Zentimetern.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.