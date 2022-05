Eurovision Song Contest

Die ukrainische Band Kalush Orchestra auf dem türkisen Teppich beim ESC 2022. (IMAGO/TT)

ESC-Chef Martin Österdahl sagte bei einer Pressekonferenz in Turin, vor 66 Jahren habe man entschieden, diese Bühne frei von solchen Statements zu lassen. Das würde man gerne so beibehalten. Das Risiko, dass in der Liveübertragung doch ein politisches Statement geäußert werde, bestehe aber immer, ergänzte Österdahl. Er wolle aber nicht über ein unbekanntes Szenario spekulieren, ebenso wenig wie über einen möglichen Sieg der Ukraine und damit das vom Krieg betroffene Land als Austragungsort im kommenden Jahr.

Der Musikjournalist Jan Feddersen hatte zuvor im Deutschlandfunk gesagt, er rechne beim diesjährigen ESC mit einem besonders politischen Wettbewerb. Es könne beispielsweise gut sein, dass die ukrainische Band "Kalush Orchestra" aus politischen Gründen gewinnen werde. Feddersen bezeichnete es in diesem Zusammenhang als bedauerlich, dass die künstlerische Würdigung des Titels ("Stefania") ausbleiben werde. "Kalush Orchestra" hatte sich am Dienstag für das Finale am Samstag qualifiziert

Die Solidarität mit der Ukraine sei bereits beim Halbfinale in der Halle von Turin spürbar gewesen, sagte Feddersen. Eine solche Situation sei aber nicht gänzlich neu, in der Vergangenheit hätten Kriege immer wieder eine Rolle im ESC gespielt. Feddersen erinnerte an den Wettbewerb von 1993, als bei der Punktevergabe aus Sarajevo Maschinengewehrsalven zu hören gewesen waren. Schon damals habe die Eurovisions-Gemeinde zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Wahrnehmung des ESC ohne Politik nicht funktioniere.

