Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich besorgt über die Eskalation des Konflikts in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus gezeigt.

Die 15 Mitgliedsstaaten unterstützten Generalsekretär Guterres bei seiner Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe, Deeskalation der Spannungen und sofortiger Wiederaufnahme von Verhandlungen. Die Initiative zu der Sondersitzung war von Deutschland und Frankreich ausgegangen und wurde von Belgien, Großbritannien und Estland unterstützt. Zuvor hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angeboten, so bald wie möglich wieder Beobachter in dem Krisengebiet einzusetzen. Der OSZE-Sondergesandte für die Region, Kasprzyk, sagte in Wien, er stehe mit den Konfliktparteien in Kontakt.



In dem seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt um Berg-Karabach waren am Wochenende heftige Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan ausgebrochen. Beide Seiten meldeten zahlreiche Tote und Verletzte und gaben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von christlichen Armeniern kontrolliert.

