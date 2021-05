Angesichts der neuen Gewalt im Nahen Osten hat der EU-Außenbeauftragte Borrell dazu aufgerufen, die Ursachen des Konflikts anzugehen. US-Präsident Biden telefonierte sowohl mit Israels Ministerpräsident Netanjahu als auch mit Palästinenserpräsident Abbas. In zahlreichen deutschen und europäischen Städten gab es Proteste.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell teilte nach Gesprächen mit Vertretern der Konfliktparteien mit, der Status Quo der Heiligen Stätten in Jerusalem müsse gewahrt werden. Die Siedlungsaktivitäten Israels, Abrisse und Räumungen auch in Ost-Jerusalem sollten enden. Alle beteiligten Seiten müssten das Völkerrecht respektieren. Zudem verurteilte Borrell die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas und andere Gruppen, die mit Raketen zivile Ziele in Israel angriffen. Israel habe das Recht, seine Bevölkerung zu schützen, müsse aber bei den Militäraktionen angemessen handeln und zivile Opfer vermeiden, betonte der Chefdiplomat der EU.

Nach Angriff: USA fordern Schutz von Journalisten

Nach dem Luftangriff der israelischen Armee auf ein von internationalen Medien genutztes Hochhaus im Gazastreifen betonten die USA die Bedeutung des Schutzes von Journalisten betont. Dieser sei eine vorrangige Pflicht, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki. Das habe man den Israelis klargemacht. Das Gebäude wurde unter anderem von der US-Nachrichtenagentur AP genutzt. Die israelische Armee begründete den Angriff damit, dass sich in dem Haus auch militärische Anlagen des Geheimdienstes der islamistischen Hamas befunden hätten. Zuvor waren aus dem Gazastreifen heraus erneut Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert worden.



Der Chef der US-Nachrichtenagentur AP, Pruitt, sagte, man habe eine Warnung erhalten, dass das Haus attackiert werde. In dem Gebäude hätten sich ein Dutzend Journalisten aufgehalten, die man rechtzeitig habe in Sicherheit bringen können. Die Welt werde aufgrund dieses Ereignisses jetzt weniger von dem erfahren, was in Gaza geschehe. In dem Haus sollen sich neben den Büros von AP auch die des katarischen Fernsehsenders Al-Jazeera befunden haben.

Biden telefonierte mit Netanjahu und Abbas

US-Präsident Biden telefonierte mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu. Nach Angaben des Weißen Hauses hat er dabei Israels Angriffe auf den Gazastreifen als Vergeltung für die Raketenangriffe der Hamas "nachdrücklich unterstützt", aber auch Bedenken über zivile Opfer geäußert. Netanjahu betonte nach Angaben seines Büros, man tue alles, um in dem Konflikt Schaden für Nicht-Beteiligte zu vermeiden. Zudem gab es ein Gespräch zwischen Biden und Palästinenserpräsident Abbas. Nach Angaben des Weißen Hauses forderte Biden ein Ende der Raketenangriffe der Hamas auf Israel. Abbas verlangte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP, die USA müssten in den Konflikt eingreifen und die israelischen Angriffe auf die Palästinenser beenden.

Israel droht Hamas - Teheran stützt Islamisten

Das israelische Militär hat führenden Hamas-Mitgliedern inzwischen mit gezielter Tötung gedroht. Ein Armeesprecher sagte, man werde in der Nacht weiter wichtige Einrichtungen der Hamas und auch des Islamischen Dschihad im Gazastreifen angreifen. Dies gelte auch für die höchste Führungsriege der Hamas. Ein Sprecher der radikalen Palästinenser-Organisation kündigte im Gegenzug weitere Raketenangriffe auf Tel Aviv an. Rückhalt bekommt die Hamas dagegen aus dem Iran. Laut Staatsmedien sicherte ein Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden uneingeschränkte Unterstützung zu.- Der Iran betrachtet Israel als seinen Erzfeind und fördert radikale Gruppen im Gazastreifen und im Südlibanon.



Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Gahler, betonte im WDR-Hörfunk, wenn Israel angegriffen werde, habe es ein uneingeschränktes Recht auf Selbstverteidigung. Und wenn die Hamas Israel mit Raketen beschieße, dann nehme sie mit absolutem Zynismus Opfer in Gaza in Kauf. Der CDU-Politiker ergänzte, man müsse an Israel natürlich auch Forderungen stellen, zum Beispiel Palästinenser nicht aus ihren Wohnungen in Ost-Jerusalem auszuweisen. Es müsse zudem einen Stopp des Siedlungsneu- und –weiterbaus geben. Als Lösung sehe er nur eine Zwei-Staaten-Lösung zweier demokratischer Staaten, die friedlich nebeneinander lebten. Und das könnten USA und EU gemeinsam langfristig garantieren.

Demonstrationen in Deutschland und europäischen Städten

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert. Vor dem Hintergrund der Gewalt hat es in zahlreichen deutschen und europäischen Städten Proteste gegeben. Unter anderem in Berlin-Neukölln wurde eine pro-palästinensische Kundgebung wegen des Verstoßes gegen Infektionsschutzregeln aufgelöst. Es kam nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen. Auch aus europäischen Städten wie London, Dublin, Den Haag, Athen, Rom, Paris oder Madrid wurden pro-palästinensische Kundgebungen gemeldet.

