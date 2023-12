SPD-Parteitag

SPD-Chefin Esken fordert mehr Bildung im Vorschulalter (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bildung sei die beste und wichtigste Investition in die Zukunft, sagte sie auf Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin. In einem Leitantrag spricht sich die Partei für einen "Deutschlandpakt Bildung" aus, in dem Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten sollen.

Mit Blick auf das schlechte Abschneiden deutscher Schüler in der jüngsten PISA-Studie kritisierte Esken den, Zitat: "Mechanismus von Alarm und dann Nichtstun" der vergangenen Jahre. Sie sprach sich dafür aus, dass Kinder möglichst vier Jahre eine Einrichtung der frühkindlichen Bildung besuchen sollten. Der Grundstein für Bildung werde in den ersten Lebensjahren gelegt, nicht erst in der Grundschule. Hinsichtlich der Finanzierung verwies die SPD-Chefin auf die jüngsten Parteitagsbeschlüsse, nach denen große Vermögen und hohe Einkommen stärker besteuert werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.