Klausur der SPD-Spitze

Esken sagte auf der Klausurtagung der Parteispitze in Berlin, man müsse einen - Zitat - "Turbo zünden" bei der Mobilität auf Schiene und Straße, ebenso wie bei den Wärmenetzen, bei erneuerbaren Energien und den digitalen Netzen. Sie betonte, als SPD und führender Koalitionspartner werde man dafür sorgen, dass im Ampelbündnis alle an einem Strang zögen. Hintergrund sind Differenzen zwischen FDP und Grünen. Die Grünen wollen vor allem den Ausbau der Schiene beschleunigen, die FDP fordert dies auch für Autobahnen. Esken stellt sich mit ihren Äußerungen an die Seite der FDP.

